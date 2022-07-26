مولوي يتحدث عن الأوضاع الأمنية في لبنان... هذا ما قاله



Advertisement من جانبه، أعرب مولوي عن ترحيبه بتوسيع آفاق التعاون، والاستفادة من الخبرات والتجارب في تمكين البلديات من المساهمة في التنمية المحلية.



كذلك، اجتمع الوزير مولوي بنظيره وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، وتخلل اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها خصوصاً في مجالات تبادل الخبرات الأمنية والاستفادة من تجربة الأردن في التعامل مع مكافحة عمليات تهريب المخدرات وتبادل المعرفة الفنية في هذا الصدد.

واستعرض الفرايه خلال اللقاء التجربة الأردنية من حيث التجهيزات اللوجستية والمعدات المتطورة التي يستخدمها الأردن عند معابره التي تشهد وبشكل يومي محاولات لتهريب المخدرات. عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في الاردن، لقاءا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الذي أكد حرص وزارته على التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في مجال الإدارة المحلية.من جانبه، أعرب مولوي عن ترحيبه بتوسيع آفاق التعاون، والاستفادة من الخبرات والتجارب في تمكين البلديات من المساهمة في التنمية المحلية.كذلك، اجتمع الوزير مولوي بنظيره وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، وتخلل اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها خصوصاً في مجالات تبادل الخبرات الأمنية والاستفادة من تجربة الأردن في التعامل مع مكافحة عمليات تهريب المخدرات وتبادل المعرفة الفنية في هذا الصدد.واستعرض الفرايه خلال اللقاء التجربة الأردنية من حيث التجهيزات اللوجستية والمعدات المتطورة التي يستخدمها الأردن عند معابره التي تشهد وبشكل يومي محاولات لتهريب المخدرات.

وأكد مولوي استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، مشيرا الى أن الحكومة تعكف على تنفيذ خطة لتنشيط القطاعات كافة وبما يساهم في تخطي المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً.