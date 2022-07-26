29
o
بيروت
35
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
33
o
بعلبك
23
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مولوي يتحدث عن الأوضاع الأمنية في لبنان... هذا ما قاله
Lebanon 24
26-07-2022
|
02:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في الاردن، لقاءا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الذي أكد حرص وزارته على التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في مجال الإدارة المحلية.
Advertisement
من جانبه، أعرب مولوي عن ترحيبه بتوسيع آفاق التعاون، والاستفادة من الخبرات والتجارب في تمكين البلديات من المساهمة في التنمية المحلية.
كذلك، اجتمع الوزير مولوي بنظيره وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، وتخلل اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها خصوصاً في مجالات تبادل الخبرات الأمنية والاستفادة من تجربة الأردن في التعامل مع مكافحة عمليات تهريب المخدرات وتبادل المعرفة الفنية في هذا الصدد.
واستعرض الفرايه خلال اللقاء التجربة الأردنية من حيث التجهيزات اللوجستية والمعدات المتطورة التي يستخدمها الأردن عند معابره التي تشهد وبشكل يومي محاولات لتهريب المخدرات.
وأكد مولوي استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، مشيرا الى أن الحكومة تعكف على تنفيذ خطة لتنشيط القطاعات كافة وبما يساهم في تخطي المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً.
واذ اعتبر مولوي أن هذه الخطة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعاون ودعم الدول العربية الشقيقة ومنها الأردن، شدد على متابعة تنفيذ الاجراءات لمنع تصدير الممنوعات الى الدول العربية والعمل على إعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج العربي بشكل خاص ما سيساهم في إعادة تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية.
وكان مولوي قد استهل زيارته الرسمية الى المملكة الاردنية الهاشمية، بلقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، يوم أمس في مكتبه في رئاسة الوزراء.
ولفت الخصاونة إلى أنّ حكومة بلاده وبتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني تعمل على تقديم الدعم والإسناد للبنان.
من جهته، أعرب مولوي عن الشكر والتقدير للجهود التي يقوم بها الأردن لدعم لبنان على الصعد كافة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولار الـ1500 ليرة يحضرُ من جديد.. ترقّبوا أمراً بارزاً قد يُطرح بأيّ لحظة!
Lebanon 24
دولار الـ1500 ليرة يحضرُ من جديد.. ترقّبوا أمراً بارزاً قد يُطرح بأيّ لحظة!
15:34 | 2022-07-25
25/07/2022 03:34:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يفجّر مفاجآت للمرة الأولى عن "مُسيّرات حزب الله".. ما كشفه غير عادي!
Lebanon 24
نصرالله يفجّر مفاجآت للمرة الأولى عن "مُسيّرات حزب الله".. ما كشفه غير عادي!
14:40 | 2022-07-25
25/07/2022 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة بشأن رواتب موظفي القطاع العام.. ماذا قال أحد الوزراء؟
Lebanon 24
رسالة عاجلة بشأن رواتب موظفي القطاع العام.. ماذا قال أحد الوزراء؟
13:22 | 2022-07-25
25/07/2022 01:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الوصيفة الرابعة دلال حب الله حديث مواقع التواصل.. جمال بنكهة سمراء افريقية (صور)
Lebanon 24
الوصيفة الرابعة دلال حب الله حديث مواقع التواصل.. جمال بنكهة سمراء افريقية (صور)
07:20 | 2022-07-25
25/07/2022 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع على أوتوستراد المتن السريع.. شاحنة تصطدم بأكثر من 10 سيارات (فيديو وصور)
Lebanon 24
حادث مروّع على أوتوستراد المتن السريع.. شاحنة تصطدم بأكثر من 10 سيارات (فيديو وصور)
10:42 | 2022-07-25
25/07/2022 10:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
05:03 | 2022-07-26
ميقاتي خلال الجلسة التشريعية: الحكومة تتابع ملف موظفي القطاع العام من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
05:00 | 2022-07-26
بعد مفاجآت باسيل.. هل تتأثر العلاقة مع المردة؟
05:00 | 2022-07-26
بعد مفاجآت باسيل.. هل تتأثر العلاقة مع المردة؟
05:00 | 2022-07-26
بعد مفاجآت باسيل.. هل تتأثر العلاقة مع المردة؟
04:53 | 2022-07-26
اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!
فيديو
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
26/07/2022 13:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
03:54 | 2022-07-23
26/07/2022 13:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
02:00 | 2022-07-23
26/07/2022 13:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact