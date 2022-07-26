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لبنان

مولوي يتحدث عن الأوضاع الأمنية في لبنان... هذا ما قاله

Lebanon 24
26-07-2022 | 02:56
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عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في الاردن، لقاءا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الذي أكد حرص وزارته على التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في مجال الإدارة المحلية.
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من جانبه، أعرب مولوي عن ترحيبه بتوسيع آفاق التعاون، والاستفادة من الخبرات والتجارب في تمكين البلديات من المساهمة في التنمية المحلية.

كذلك، اجتمع الوزير مولوي بنظيره وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، وتخلل اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها خصوصاً في مجالات تبادل الخبرات الأمنية والاستفادة من تجربة الأردن في التعامل مع مكافحة عمليات تهريب المخدرات وتبادل المعرفة الفنية في هذا الصدد.
واستعرض الفرايه خلال اللقاء التجربة الأردنية من حيث التجهيزات اللوجستية والمعدات المتطورة التي يستخدمها الأردن عند معابره التي تشهد وبشكل يومي محاولات لتهريب المخدرات.
وأكد مولوي استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، مشيرا الى أن الحكومة تعكف على تنفيذ خطة لتنشيط القطاعات كافة وبما يساهم في تخطي المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً.
واذ اعتبر مولوي أن هذه الخطة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعاون ودعم الدول العربية الشقيقة ومنها الأردن، شدد على متابعة تنفيذ الاجراءات لمنع تصدير الممنوعات الى الدول العربية والعمل على إعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج العربي بشكل خاص ما سيساهم في إعادة تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية.

وكان مولوي قد استهل زيارته الرسمية الى المملكة الاردنية الهاشمية، بلقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، يوم أمس في مكتبه في رئاسة الوزراء.
ولفت الخصاونة إلى أنّ حكومة بلاده وبتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني تعمل على تقديم الدعم والإسناد للبنان.
من جهته، أعرب مولوي عن الشكر والتقدير للجهود التي يقوم بها الأردن لدعم لبنان على الصعد كافة.
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