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لبنان

صحافية لبنانية تتعرض للاحتجاز والاستجواب من قبل الأمن العام السوري... إليكم ما حصل معها بالتفاصيل!

Lebanon 24
26-07-2022 | 03:25
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اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:

"اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بنقيب الصحفيين السوريين موسى عبد النور، واعرب له عن استنكاره واعتراضه للمعاملة السيئة التي لاقتها عضو النقابة الزميلة نوال نصر في مطار القامشلي على يد الأمن العام السوري، واستجوابها لساعات طويلة قبل ترحيلها من المطار إلى مطار دمشق، ومن ثم إلى بيروت، ما أدى إلى حرمانها من المشاركة في فعالية كانت مدعوة إليها إلى جانب عشرين وفد يمثلون العديد من البلدان".
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واستغرب القصيفي هذا التصرف حيال الزميلة نصر، رافضا معاملتها بهذه الطريقة، خصوصا انها لم تدخل سوريا خلسة ، ولم تخف صفتها الصحافية.
 وختم القصيفي إن نقابة المحررين تطالب المسؤولين المعنيين في الدول العربية كافة ، لاسيما تلك التي تشهد نزاعات ومشكلات،التعامل مع الصحافيين والاعلاميين وفق قواعد القوانين والعهود الدولية الناظمة لحركتهم ، وتوفير الحماية لهم وضمانات السلامة والحرية.
 
 
 
 
 
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