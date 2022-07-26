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لبنان

المطران ابراهيم استقبل الرائد ميشال مطران وعقيلته

Lebanon 24
26-07-2022 | 03:38
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استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم في ساعة متأخرة من ليل أمس الإثنين الرائد ميشال مطران وعقيلته جويل في مطرانية سيدة النجاة.

واستهل اللقاء بصلاة للمطران ابراهيم شكر فيها الله على سلامة الرائد مطران، متمنياً له متابعة مسيرة النجاح في موضوع السلامة المرورية.

وووجه سيادته تحية تقدير الى مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مثنياً على جهوده الثابتة في ادارة الأمور في هذه الظروف المصيرية الدقيقة التي يمر بها لبنان، كما شكر ضباط وعناصر المؤسسة على تضحياتهم وخدمتهم.

وختاماً دعا المطران ابراهيم بالتوفيق للرائد مطران وشكر كل الذين تابعوه بالدعم والصلاة.

 
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وكانت قد أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الضابط في قوى الأمن الرائد ميشال مطران، على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي. 
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