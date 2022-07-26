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لبنان

"وفاء" غادرت منزلها في الدامور ولم تُعد.. هل تعرفون عنها شيئًا؟

Lebanon 24
26-07-2022 | 03:53
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

 

وفاء جبرايل عون (من مواليد عام 1947، لبنانية)

 

التي غادرت بتاريخ 25-07-2022 منزلها الكائن في بلدة الدامور ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنها تعاني من مرض الزهايمر.

 

وطلبت من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر الدامور في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 600116-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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