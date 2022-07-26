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لبنان

إشكال بين أشقاء في دير عمار.. وسقوط جريح!

Lebanon 24
26-07-2022 | 04:06
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة إشكال فردي بين افراد من عائلة "ر." في بلدة دير عمار، حيث تطور الى تضارب بين الاشقاء.

وقد تم نقله إلى المستشفى للعلاج في حين حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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