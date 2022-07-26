إشكال بين أشقاء في دير عمار.. وسقوط جريح!

أفاد مندوب "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة إشكال فردي بين افراد من عائلة "ر." في بلدة دير عمار، حيث تطور الى تضارب بين الاشقاء.



وقد تم نقله إلى المستشفى للعلاج في حين حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

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