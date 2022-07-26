نداءٌ من وهاب بشأن الكهرباء والفيول.. هذا ما طالب به

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "أستغرب بأن لا نسمع اليوم عن أي تحرك من الحكومة حول عرض السيد حسن لتأمين الفيول الإيراني. نريد تأمين الكهرباء وقادرون على تأمين 16 ساعة يومياً إذا توفر الفيول للمعامل. ماذا تنتظرون ؟. الإذن الأميركي لن يصل. لمرة واحدة إثبتوا وطنيتكم وأمنوا مصلحة الناس".

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