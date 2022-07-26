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لبنان

نداءٌ من وهاب بشأن الكهرباء والفيول.. هذا ما طالب به

Lebanon 24
26-07-2022 | 04:07
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "أستغرب بأن لا نسمع اليوم عن أي تحرك من الحكومة حول عرض السيد حسن لتأمين الفيول الإيراني. نريد تأمين الكهرباء وقادرون على تأمين 16 ساعة يومياً إذا توفر الفيول للمعامل. ماذا تنتظرون ؟. الإذن الأميركي لن يصل. لمرة واحدة إثبتوا وطنيتكم وأمنوا مصلحة الناس".
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