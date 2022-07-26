الجلسة التشريعية انطلقت.. هكذا استهلّها برّي

انطلقت عند الساعة 11 من صباح اليوم، الجلسة التشريعية لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 40 بنداً أبرزها قانون السرية المصرفية.

واستهل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بالطلب من النواب الوقوف دقيقة صمت حداداً على النواب السابقين بيار دكاش - محمد عبد الحميد بيضون - فارتيكس شامليان - غسان الأشقر وصلاح الحركة.

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وفاز كلّ من النواب جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، هاغوب بقرادونيان، جورج عطالله، عماد الحوت وطوني فرنجية، لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

مع هذا، فإنّ نواب التغيير وحزبي "القوات اللبنانية " و"الكتائب اللبنانية" لم يشاركوا في جلسة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لا ترشيحاً ولا اقتراعاً، وذلك اعتراضاً على الدور المُغيّب للمجلس.