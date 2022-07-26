اعتصامٌ لأهالي شهداء انفجار المرفأ بمحيط مجلس النواب: لحماية الإهراءات من الهدم

نفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً في محيط مجلس النواب، صباح اليوم، تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية.

وجاء في بيان الحملة التضامنية لحماية اهراءات القمح النواب: " لما كانت كتلة نواب الكتائب اللبنانية قد تقدمت بتاريخ 16 حزيران 2022 و8 نواب من قوى التغيير تقدموا بتاريخ 21 تموز 2022 باقتراحي قانون معجل مكرر يهدفان إلى حماية اهراءات القمح ومنع هدمها، ولما كان هذان الاقتراحان مدرجين على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد في 26 تموز 2022 تحت البندين رقم 25 و 40،

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ولما كان الاقتراحان المذكوران يتقاطعان مع مطالب الحملة التضامنية لحماية اهراءات المرفأ لجهة الاعتراف بها كمعلم تراثي يخلد ذكرى جريمة 4 آب ووجوب منع انهيارها وهدمها ووجوب تدعيمها للمحافظة عليها للاجيال المقبلة، لذلك، نتوجه إلى النواب طالبين إقرار الاقتراحات وعدم التقاعس عن مساءلة الحكومة وتحميلها مسؤولية ما قد ينتج من تداعيات مع استمرار الحريق والمماطلة في اتخاذ الاجراءات العاجلة لتدعيم الاهراءات وتفريغها من لحبوب وحمايتها".