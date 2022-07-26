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لبنان

إصطياد سمكة تونا تزن 200 كيلوغرام من بحر صيدا.. شاهد بالفيديو حجمها الضخم!

Lebanon 24
26-07-2022 | 04:50
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إنتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إصطياد مجموعة من الشبان سمكة تونا تزن 200 كيلوغرام من بحر صيدا.
 
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