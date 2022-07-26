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لبنان

اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!

Lebanon 24
26-07-2022 | 04:53
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أفادت مراسلة "لبنان24" في مجلس النواب عن وقوع إشكالٍ خلال الجلسة التشريعية بين عددٍِ من النواب تخلله استخدام كلمات نابية، وذلك على مرأى ومسمع السفيرة الأميركية دورثي شيا الموجودة في الجلسة.
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وبدأ الإشكال حينما طلبت النائب حليمة القعقور الحديث أثناء التصويت بالمناداة، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: "أعطيتك ملاحظة: لا كلام بالنظام أثناء التصويت وبالآخر بقيمك من المجلس". 
 
وبسبب ذلك، قالت القعقور بشكل علني: "أنا بعترض.. هيدي طريقة بطريركية". عندها، تدخل النائب فريد الخازن الذي قال: "تركوا البطرك"، طالباً شطب العبارة من محضر الجلسة، في حين أن النائب بولا يعقوبيان تدخلت أيضاً موضحة أن العبارة التي قالتها القعقور لا دخل لها بالبطريرك والمقصود بها التعاطي بفوقية. 
 
في تلك الأثناء، استكملت القعقور كلامها بالقول: "شو هالطريقة وأنا برفض هيدا الأسلوب"، فتدخلت بدورها النائب سينتيا زرازير للحديث، فوقع اشكالٌ بينها وبين النائب علي خريس ليتطور ويصبح مع النائب قبلان قبلان الذي قال: "صراصير وزرازير". 
 
عندها، ردت النائب سينتيا زرازير بالقول: "يا عيب الشوم"، كما قالت يعقوبيان لبري: "نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير".
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