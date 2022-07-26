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لبنان

ماذا قال وزير إسرائيليّ عن نصرالله والمناطق البحريّة المتنازع عليها مع لبنان؟

Lebanon 24
26-07-2022 | 05:12
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قال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، "نسعى لحلّ مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها".
 
 
وأضاف غانتس أنّ "الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله يعيق التوصل لحلّ، وهو من سيلحق الضرر بالطاقة ووضع اللبنانيين".
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