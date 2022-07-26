بين اقرار القوانين والسجالات المتنقلة... كيف بدت اولى الجلسات التشريعية؟

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي بدأت عند الساعة 11 صباحاً في ساحة النجمة الى الساعة السادسة والربع مساء، ليتمكن النواب من متابعة اقرار مشاريع القوانين الواردة على جدول الجلسة.

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واللافت انه مع انطلاق الجلسة، حضرت الى القاعة العامة السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو.

واستهل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بالطلب من النواب الوقوف دقيقة صمت حداداً على النواب السابقين بيار دكاش - محمد عبد الحميد بيضون - فارتيكس شامليان - غسان الأشقر وصلاح الحركة.

وفي البداية، صوّت النواب لاختيار أعضاء للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وقد فاز به النواب: جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، هاغوب بقرادونيان، جورج عطالله، عماد الحوت وطوني فرنجية.

مع هذا، فإنّ نواب التغيير وحزبي "القوات اللبنانية " و"الكتائب اللبنانية" لم يشاركوا في جلسة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لا ترشيحاً ولا اقتراعاً، وذلك اعتراضاً على الدور المُغيّب للمجلس.

الرئيس ميقاتي

وفي كلمة له خلال الجلسة، أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة. وقال: "بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية". ولفت ميقاتي إلى أنّ "الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد". وأضاف: "في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام.. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين". وأضاف: "الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة". وبعد ذلك، أقرّ المجلس البنود التالية:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952، بفتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022، بقيمة 10,000 مليار ليرة لبنانية.

2- مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص

3- مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.

4- إقرار اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين امدادات القمح.

5-إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقــــــــم 328 تاريـخ 2/8/2001 ( أصول المحاكمات الجزائية و المادة 150من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) و المادة 15من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 ( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع ) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ11/11/2008( قانون الإجراءات الضريبية).