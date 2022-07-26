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لبنان

أزمة الخبز الى مزيد من التصعيد... شبان يحطمون أحد الأفران

Lebanon 24
26-07-2022 | 05:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام عدد من الشبان على تحطيم مبنى "فرن موسى" في منطقة تعلبايا.
 
وبرر الشبان فعلتهم بالقول ان "الفرن يحتكر الخبز ويمنعه عن المواطنين".
 
 
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