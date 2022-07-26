أزمة الخبز الى مزيد من التصعيد... شبان يحطمون أحد الأفران

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام عدد من الشبان على تحطيم مبنى "فرن موسى" في منطقة تعلبايا.

وبرر الشبان فعلتهم بالقول ان "الفرن يحتكر الخبز ويمنعه عن المواطنين".