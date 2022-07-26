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لبنان

مزيد من السجالات في الجلسة التشريعية... هذا ما حصل بين النائبين الخازن والقعقور

Lebanon 24
26-07-2022 | 05:58
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حصل سجال بين النائب فريد هيكل الخازن والنائبة حليمة القعقور في جلسة مجلس النواب اليوم حين استخدمت القعقور عبارة "شو هالطريقة البطريركية" بالرد على الرئيس نبيه بري. 

الامر الذي استفز النائب الخازن فاعترض على العبارة متوجها للقعقور بالقول "ارفض استخدام عبارة بطريركية، قولي سلطانية او امبراطورية"، وطلب من الرئيس بري شطب عبارة بطريركية من المحضر فتم شطبها.
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