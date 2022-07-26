الصورة الأولى للسفيرة الأميركية من مجلس النواب.. شاهدوها

شاركت السفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا بالجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في ساحة النّجمة.

وتأتي مشاركة شيا في الجلسة نظراً لوجود بنود تتعلق بصندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحريّة.