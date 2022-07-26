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لبنان

الصورة الأولى للسفيرة الأميركية من مجلس النواب.. شاهدوها

Lebanon 24
26-07-2022 | 05:58
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شاركت السفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا بالجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في ساحة النّجمة.
 
وتأتي مشاركة شيا في الجلسة نظراً لوجود بنود تتعلق بصندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحريّة.
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دوروثي شيا

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