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لبنان

لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2022 | 07:00
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مع "دولرة" الايجارات منذ بدء الازمة الاقتصاديّة، يقوم بعض أصحاب المنازل في الفترة الاخيرة برفع التعرفة الشهريّة على المستأجرين. وقد عُلم أنّ الزيادة تخطّت الـ200 دولار في بعض المناطق، للشقق الصغيرة.
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وقد قرّر العديد من المواطنين الذين لا قدرة لديهم على دفع الايجارات الجديدة، ترك منازلهم، والانتقال إلى بيوتهم الجبليّة البعيدة عن المدينة. أمّا من لا منزل لديه في الارياف، فقد عمد الى البحث عن منازل، تكون إيجاراتها أقلّ كلفة.
وأمام هذه المشكلة الجديدة، أصبحت الطبقة الفقيرة مهدّدة بشكل خطيرٍ، وعائلات كثيرة مُعرّضة أنّ تُصبح في الشارع.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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