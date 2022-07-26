لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟

مع "دولرة" الايجارات منذ بدء الازمة الاقتصاديّة، يقوم بعض أصحاب المنازل في الفترة الاخيرة برفع التعرفة الشهريّة على المستأجرين. وقد عُلم أنّ الزيادة تخطّت الـ200 دولار في بعض المناطق، للشقق الصغيرة.

Advertisement

وقد قرّر العديد من المواطنين الذين لا قدرة لديهم على دفع الايجارات الجديدة، ترك منازلهم، والانتقال إلى بيوتهم الجبليّة البعيدة عن المدينة. أمّا من لا منزل لديه في الارياف، فقد عمد الى البحث عن منازل، تكون إيجاراتها أقلّ كلفة.

وأمام هذه المشكلة الجديدة، أصبحت الطبقة الفقيرة مهدّدة بشكل خطيرٍ، وعائلات كثيرة مُعرّضة أنّ تُصبح في الشارع.