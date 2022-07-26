هجوم من زياد اسود على بري بعد قوله لنائبة: "بقيمك من المجلس".. "راس العبد وسطلنات"

دخل النائب السابق زياد اسود على خط السجالات التي حصلت في المجلس النيابي خلال الجلسة التشريعية، وخصوصاً لناحية رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على النائب حليمة قعقور بالقول: "اعطيتك ملاحظة لا كلام بالنظام اثناء التصويت وبالاخر بقيمك من المجلس"، وكتب سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مجلس قعود وسكوت،علم وفهم وتشريع.. بدكن راس العبد انتو وبالبوسطة او وصلتوا على المحطة". واضاف: "الأصول والاصل نتيجتها واحدة، اما فلسفة الفرض والفوقية تحتم التمسك بالاصول لان الأصل لم يقم بدوره منذ ٣٠ سنة، يبقى من يريد أن يعمل مشكل هو من يريد وقف الاستهتار بجوهر التشريع وسوق البيع والشراء على حساب حقوق الناس وهيبة القانون ودور الدولة، اما مجلس الأصل فعلى اونا على دووي، صدق".

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وختم بالقول: "ما معنى بقيمك من المجلس، وبمعزل عن سطلنات التعابير التي تصدر عن بعض النواب، ولكن بيقمك من كمن يقول بصفيكي من، يعني تصفيات ديمقراطية على أشكال حزبية متفلتة في مجلس يفترض على الاقل احترام نفسه بما يمثل ومن يمثل، فرع الاقبية التشريعية يطلق صيحات العجرفة ولا يريد أن يسمع. هلق تسلو يلا".