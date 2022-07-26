هل سيواجه جنبلاط حزب الله؟

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قالت مصادر مطلعة" إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لن يذهب بعيدا في المواجهة السياسية الحاصلة حاليا ضد حزب الله، ولن يكون رأس حربة في معارضته داخليا".وتضيف المصادر "أن الحزب التقدمي الاشتراكي سيبقى معارضا للحزب لكن ضمن سقف معين لن يتخطاه، وتحديدا في قضية الكباش العسكري الحاصل بينه وبين اسرائيل بسبب قضية كاريش".وتعتبر المصادر" أن الانكفاء سيكون العنوان الابرز للاشتراكي في المرحلة المقبلة من دون ان ينزلق الى اشتباك سياسي حاول تجنبه طوال السنوات الماضية بالرغم من اختلاف الظروف".