Advertisement

لبنان

هل سيواجه جنبلاط حزب الله؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-07-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-974862-637944390020482035.png
Doc-P-974862-637944390020482035.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مطلعة" إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لن يذهب بعيدا في المواجهة السياسية الحاصلة حاليا ضد حزب الله، ولن يكون رأس حربة في معارضته داخليا".
وتضيف المصادر "أن الحزب التقدمي الاشتراكي سيبقى معارضا للحزب لكن ضمن سقف معين لن يتخطاه، وتحديدا في قضية الكباش العسكري الحاصل بينه وبين اسرائيل بسبب قضية كاريش".
Advertisement
وتعتبر المصادر" أن الانكفاء سيكون العنوان الابرز للاشتراكي في المرحلة المقبلة من دون ان ينزلق الى اشتباك سياسي حاول تجنبه طوال السنوات الماضية بالرغم من اختلاف الظروف".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
06:00 | 2022-07-26
06:00 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
08:11 | 2022-07-26
07:00 | 2022-07-26
07:00 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website