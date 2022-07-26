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لبنان
لماذا شدّد دوكان على هذا الأمر؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-07-2022
|
08:00
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لوحظ أن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي كانت على رأس أولويات منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان والموفد الفرنسي الخاص السفير بيار دوكان في مختلف لقاءاته، إذ أمضى الجزء الأكبر من هذه اللقاءات، يتحدث عن الفرصة السانحة التي يفترض بلبنان أن يستغلها لتوقيع إتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي قبل دخوله في مرحلة الإستحقاق الرئاسي واضطرار الأطراف إلى تأجيل الإتفاق النهائي إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.
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وفي رأي دوكان أن هذا الإتفاق يتطلب أن يقوم أطراف الحكم في لبنان بإقرار الإصلاحات والشروط المسبقة المطلوبة من الصندوق، وهي خطوات غالبيتها يُفترض أن تقوم بها الحكومة ويقّرها مجلس النواب مثل إقرار الموازنة، وتوحيد سعر الصرف، وإقرار "الكابيتال كونترول"، وتعديل قانون السرية المصرفية... وقال دوكان: "فرنسا لن تترك لبنان أبدًا ولو أن معظم دول العالم بات لديها ملل وعدم إهتمام به. لكن المطلوب من لبنان إنجاز الإصلاحات بلا إنتظار، لأنه ليس من مصلحته إنتظار دورة جديدة من التفاوض حول إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتخابات الرئاسة. كل الأموال والمساعدات الدولية تتو ّجه اليوم لسد الجوع الظاهر في العديد من البلدان بسبب الأزمات التي تضربها، أو باتت متجهة نحو القضية الأوكرانية. لذا، الأفضل أن يستغل لبنان ما لديه حاليا.
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