Advertisement

لبنان

لماذا شدّد دوكان على هذا الأمر؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-07-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-974867-637944395277791896.jpeg
Doc-P-974867-637944395277791896.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


لوحظ أن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي كانت على رأس أولويات منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان والموفد الفرنسي الخاص السفير بيار دوكان في مختلف لقاءاته، إذ أمضى الجزء الأكبر من هذه اللقاءات، يتحدث عن الفرصة السانحة التي يفترض بلبنان أن يستغلها لتوقيع إتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي قبل دخوله في مرحلة الإستحقاق الرئاسي واضطرار الأطراف إلى تأجيل الإتفاق النهائي إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.  
Advertisement
وفي رأي دوكان أن هذا الإتفاق يتطلب أن يقوم أطراف الحكم في لبنان بإقرار الإصلاحات والشروط المسبقة المطلوبة من الصندوق، وهي خطوات غالبيتها يُفترض أن تقوم بها الحكومة ويقّرها مجلس النواب مثل إقرار الموازنة، وتوحيد سعر الصرف، وإقرار "الكابيتال كونترول"، وتعديل قانون السرية المصرفية... وقال دوكان: "فرنسا لن تترك لبنان أبدًا ولو أن معظم دول العالم بات لديها ملل وعدم إهتمام به. لكن المطلوب من لبنان إنجاز الإصلاحات بلا إنتظار، لأنه ليس من مصلحته إنتظار دورة جديدة من التفاوض حول إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتخابات الرئاسة. كل الأموال والمساعدات الدولية تتو ّجه اليوم لسد الجوع الظاهر في العديد من البلدان بسبب الأزمات التي تضربها، أو باتت متجهة نحو القضية الأوكرانية. لذا، الأفضل أن يستغل لبنان ما لديه حاليا.  
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
06:00 | 2022-07-26
06:00 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
08:11 | 2022-07-26
07:00 | 2022-07-26
07:00 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website