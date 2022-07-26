هذا الدواء مقطوع.. وتأمينه من الخارج مُستحيل

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يعاني اللبنانيون من انقطاع عدد كبير من الأدوية، وقد دخل إلى لائحة الأدوية المقطوعة دواء الريتالين Ritalin الذي لا يمكن ايجاده في أي صيدلية، علماً ان هذا الدواء أصبح شائعا جدا في السنوات الأخيرة ويصفه الأطباء للأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه والتركيز ADHD ومن فرط الحركة الزائدة لتهدئتهم ولاسيما خلال تواجدهم في المدرسة لكي يتمكنوا من متابعة الدروس.انقطاع هذا الدواء حاليا قد لا يؤثر على الأطفال باعتبار انهم في العطلة الصيفية ولكن بدأ عدد من الأهالي يدق ناقوس الخطر وذلك في حال عدم تأمين الدواء خلال شهر أيلول وهو شهر عودة المدارس ما سيخلق مشكلة كبيرة لدى الأطفال الذين يتناولون هذا الدواء.مع الإشارة إلى ان هذا الدواء لا يُمكن تأمينه من تركيا أو أوروبا أو أميركا لأنه يحتاج لوصفة طبية ولا يمكن بيعه من دونها. فهل تُحل أزمة "الريتالين" قريباً؟