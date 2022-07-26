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لبنان

نقاشٌ بين بري وباسيل بشأن رفع الدعم.. ماذا طلب الأخير؟

Lebanon 24
26-07-2022 | 06:44
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في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب، علّق النائب جبران باسيل على مسألة رفع الدعم، قائلاً: "فليأخذ مجلس النواب توصية بذلك".
عندها، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "هذا الأمر من واجب الحكومة وليس من واجبنا كمجلس نيابي". 
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