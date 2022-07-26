نقاشٌ بين بري وباسيل بشأن رفع الدعم.. ماذا طلب الأخير؟

في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب، علّق النائب جبران باسيل على مسألة رفع الدعم، قائلاً: "فليأخذ مجلس النواب توصية بذلك".

عندها، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "هذا الأمر من واجب الحكومة وليس من واجبنا كمجلس نيابي".