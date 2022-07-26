مخابرات الجيش توقف 11 فلسطينيّاً وسوريَين في الشوف... ما القصة؟ (صور)

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ملتقى النهرين- الشوف أحد عشر شخصاً من الجنسية الفلسطينية وسوريَين اثنين، لإقدامهم على التسبب بإشكالات وتعاطيهم المخدرات وإسرافهم بشرب الكحول وإقدام بعضهم على إطلاق النار في أماكن وتواريخ مختلفة، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف من بينها جرم التزوير. كما ضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات وعدداً من الدراجات النارية دون أوراق قانونية.سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.