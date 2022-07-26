29
o
بيروت
40
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
36
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أطلق النار فأصابها وهي في سيارتها (صور)
Lebanon 24
26-07-2022
|
07:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام أحد الاشخاص باطلاق النار عند دوار "البص" في صور، ما ادى الى اصابة احدى السيدات أثناء مرورها وهي تقود سيارتها.
وتم نقل المصابة الى أحد مستشفيات المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في ظهور نادر.. نجمة "باب الحارة" برفقة والدها تعرفوا إليه (صورة)
Lebanon 24
في ظهور نادر.. نجمة "باب الحارة" برفقة والدها تعرفوا إليه (صورة)
26/07/2022 17:11:10
26/07/2022 17:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ارتفاع الحرارة.. "نوافير" برج إيفل تتحول لحمام سباحة (صور)
Lebanon 24
بسبب ارتفاع الحرارة.. "نوافير" برج إيفل تتحول لحمام سباحة (صور)
26/07/2022 17:11:10
26/07/2022 17:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تجمع نيرة أشرف مع ممثلة مصرية تثير ضجة.. ما علاقتها بالجريمة؟
Lebanon 24
صورة تجمع نيرة أشرف مع ممثلة مصرية تثير ضجة.. ما علاقتها بالجريمة؟
26/07/2022 17:11:10
26/07/2022 17:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخابرات الجيش توقف 11 فلسطينيّاً وسوريَين في الشوف... ما القصة؟ (صور)
Lebanon 24
مخابرات الجيش توقف 11 فلسطينيّاً وسوريَين في الشوف... ما القصة؟ (صور)
26/07/2022 17:11:10
26/07/2022 17:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صور
اطلاق نار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولار الـ1500 ليرة يحضرُ من جديد.. ترقّبوا أمراً بارزاً قد يُطرح بأيّ لحظة!
Lebanon 24
دولار الـ1500 ليرة يحضرُ من جديد.. ترقّبوا أمراً بارزاً قد يُطرح بأيّ لحظة!
15:34 | 2022-07-25
25/07/2022 03:34:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يفجّر مفاجآت للمرة الأولى عن "مُسيّرات حزب الله".. ما كشفه غير عادي!
Lebanon 24
نصرالله يفجّر مفاجآت للمرة الأولى عن "مُسيّرات حزب الله".. ما كشفه غير عادي!
14:40 | 2022-07-25
25/07/2022 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة بشأن رواتب موظفي القطاع العام.. ماذا قال أحد الوزراء؟
Lebanon 24
رسالة عاجلة بشأن رواتب موظفي القطاع العام.. ماذا قال أحد الوزراء؟
13:22 | 2022-07-25
25/07/2022 01:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج وسوف في المستشفى: ماذا جرى له؟
Lebanon 24
جورج وسوف في المستشفى: ماذا جرى له؟
01:45 | 2022-07-26
26/07/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
Lebanon 24
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
07:00 | 2022-07-26
26/07/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
06:00 | 2022-07-26
رسالة مزدوجة لـ"حزب الله".. لماذا حسم باسيل عدم دعمه لفرنجية رئاسيًا؟
06:00 | 2022-07-26
رسالة مزدوجة لـ"حزب الله".. لماذا حسم باسيل عدم دعمه لفرنجية رئاسيًا؟
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
08:11 | 2022-07-26
بين اقرار القوانين والسجالات المتنقلة... كيف بدت اولى الجلسات التشريعية؟
07:00 | 2022-07-26
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
07:00 | 2022-07-26
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
فيديو
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
26/07/2022 17:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
03:54 | 2022-07-23
26/07/2022 17:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
02:00 | 2022-07-23
26/07/2022 17:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact