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لبنان

أطلق النار فأصابها وهي في سيارتها (صور)

Lebanon 24
26-07-2022 | 07:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام أحد الاشخاص باطلاق النار عند دوار "البص" في صور،  ما ادى الى اصابة احدى السيدات أثناء مرورها وهي تقود سيارتها.
 
وتم نقل المصابة الى أحد مستشفيات المنطقة.
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