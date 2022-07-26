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لبنان

وزير الطاقة يردّ على عرض نصرالله بشأن الفيول الإيراني.. ماذا قال؟

Lebanon 24
26-07-2022 | 07:06
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أبدى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ترحيبه، كوزارة، بأيّ هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، وقال: "نحن في هذا الاطار جهّزنا مواصفات الفيول اللازم لمعامل الانتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الالكتروني".
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كلام فياض جاء رداً على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن إستعداده لتأمين الفيول الإيراني مجاناً للبنان، وقال: "إن معامل إنتاج الكهرباء بحاجة لكل ليتر فيول، وذلك ليس خافياً على أحد وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والضغط الاضافي من الوافدين والمغتربين والنازحين".

وختم: "أمّا عملياً، فحدّدت المادة 52 من قانون المحاسبة العموميّة الأصول لقبول الهبات وذلك بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، وليس في وزارة الطاقة".
 
(MTV)
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