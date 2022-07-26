وزير الطاقة يردّ على عرض نصرالله بشأن الفيول الإيراني.. ماذا قال؟

أبدى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ترحيبه، كوزارة، بأيّ هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، وقال: "نحن في هذا الاطار جهّزنا مواصفات الفيول اللازم لمعامل الانتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الالكتروني".

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كلام فياض جاء رداً على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن إستعداده لتأمين الفيول الإيراني مجاناً للبنان، وقال: "إن معامل إنتاج الكهرباء بحاجة لكل ليتر فيول، وذلك ليس خافياً على أحد وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والضغط الاضافي من الوافدين والمغتربين والنازحين".



وختم: "أمّا عملياً، فحدّدت المادة 52 من قانون المحاسبة العموميّة الأصول لقبول الهبات وذلك بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، وليس في وزارة الطاقة".