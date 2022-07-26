نائبة تكشف عن "تلطيش" في مجلس النواب: استلمت أغراضاً "بلا أخلاق" في مكتبي! (فيديو)

كشفت النائبة سينتيا زرازير أنّها تعرّضت لمضايقات أثناء دخولها إلى مجلس النواب في عدّة مناسبات، حيث كانت تُسأل عن أوراقها، ويعتبرها البعض أنّها ليست نائبة.

وقالت إنّه عند وصولها إلى مكتبها في مجلس النواب، استلمت أغراضاً، وصفتها بالـ"مقرفة، و"بلا أخلاق"، تعود لنائب سابق، كان يستخدم المكتب قبلها.

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وأضافت: "لم يعطوني أنا فقط موقف للسيارة، ولا حتّى سائق ولا مرافقة أمنيّة".

وقالت إنّها تخجل خلال التصويت في مجلس النواب بسبب "التلطيش" من قبل بعض النواب، لانّها فقط إمرأة.

وتابعت أنّ اليوم، قال نواب أمل لها عند وصولها للمجلس "وصلت زرزور صراصير".