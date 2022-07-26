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لبنان

كلام نصرالله الأخير يهزّ "إسرائيل".. هذا ما حذر منه الخبراء هناك

Lebanon 24
26-07-2022 | 07:49
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توقف خبراء إسرائيليون عند مضمون الكلام الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال مقابلة مع قناة "الميادين"، أمس الإثنين، مُبدين مخاوفهم من تحضير "حزب الله" لعملية عسكريّة. 
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وطلب المحللون والخبراء من القيادة الإسرائيلية وضع الاحتمال الأسوأ، ناسفين كل تقديرات الاستخبارات الاسرائيلية التي تُطمئن إلى عدم وجود مواجهة عسكرية في الأفق انطلاقاً من ملف الغاز في البحر. 
وفي السياق، قال المُراسل العسكري في موقع "واللا" العبري أمير بوحبوط عبر "تويتر": "نصرالله يواصل تهديد إسرائيل في موضوع الغاز والحدود البحرية. لقد ارتقى درجة في السلّم ويحضر لعملية عسكرية". 
بدوره، لفت المُراسل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "تقديرات أجهزة الاستخبارات في اسرائيل تقول أن نصر الله لن يصل في نهاية المطاف إلى جولة قتال على حقل الغاز"، وأضاف: "هو صعد على شجرة عالية جداً، وتقديرات الاستخبارات ليست دقيقة دائماً. حزب الله ليس حركة حماس ويجب الاستعداد للسيناريو الأسوأ".
من جهته، علّق المراسل في قناة "كان" أليئور ليفين، على كلام نصرالله قائلاً: " كُلّي آمال بأن يتخلوا في إسرائيل عن فكرة أن نصر الله لن يسمح لنفسه بفتح جبهة عسكرية مع إسرائيل لأن لبنان منهك اقتصادياً".
وأضاف: "ليس لدي فكرة ما إذا كان سينفذ تهديداته، لكن أمر واحد أكيد هو أنه لا يتوقف عن التلميح بأنه مستعد للذهاب بعيداً في مسألة كاريش".
وختم بالقول: "لا أنصح أحداً بالاستخفاف بتلميحات نصرالله أو صرف النظر عنها في الوضع السيء في بلاد الأرز".
 
 

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