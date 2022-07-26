عون أبلغ رونيسكا التزام لبنان بالقرار 1701

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المنسقة الخاصة للامم المتحدة جوانا رونيسكا التزام لبنان بالقرار 1701 وعودة الوسيط الاميركي السفير آموس هوكشتاين الى لبنان نهاية الاسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود.