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لبنان

ربطة الخبز بـ50 الف؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2022 | 08:19
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تستمر أزمة الخبز في مختلف المناطق اللبنانية ومعها تستمر معاناة المواطنين المتواصلة، وفي هذا الاطار قالت مواطنة من بعلبك لـ"لبنان 24" ان " الأفران تعمد الى احتكار الخبز في المنطقة وربطة الخبز يتم بيعها في السوق الموازية بما لايقل عن 50 الف ليرة لبنانية.
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