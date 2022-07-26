ربطة الخبز بـ50 الف؟!

تستمر أزمة الخبز في مختلف المناطق اللبنانية ومعها تستمر معاناة المواطنين المتواصلة، وفي هذا الاطار قالت مواطنة من بعلبك لـ"لبنان 24" ان " الأفران تعمد الى احتكار الخبز في المنطقة وربطة الخبز يتم بيعها في السوق الموازية بما لايقل عن 50 الف ليرة لبنانية.

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