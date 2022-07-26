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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة... ماذا حصل؟

Lebanon 24
26-07-2022 | 08:24
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أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلا طرأ في سنترال شمسطار بسبب الضغط على المولدات، أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة.
 
وقالت إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
 
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أوجيرو

شمسطار

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