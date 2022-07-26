خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة... ماذا حصل؟

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلا طرأ في سنترال شمسطار بسبب الضغط على المولدات، أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة.

وقالت إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.