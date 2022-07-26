أزمة المحروقات الى الواجهة من جديد!

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علم "لبنان 24" ان الشركات المستوردة للنفط، اوقفت الحمولة التي كان يجب أن توزّع على محطات المحروقات لتزويد المواطنين بالوقود، ووفقا للمعلومات، فإنّ خلافًا نشب بين ممثلي هذه الشركات ومصرف لبنان.وعلى اثر الاشكال، غاب القيمون على الشركات المستوردة للنفط عن السمع من دون اعطاء اي تبريرات لاصحاب شاحنات النقل المنتظرة امامها.ومن المتوقع ان تؤدي هذه الخطوة الى شح في مادتي البنزين والمازوت.