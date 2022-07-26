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لبنان

أزمة المحروقات الى الواجهة من جديد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2022 | 08:51
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علم "لبنان 24" ان الشركات المستوردة للنفط، اوقفت الحمولة التي كان يجب أن توزّع على محطات المحروقات لتزويد المواطنين بالوقود، ووفقا للمعلومات،  فإنّ خلافًا نشب بين ممثلي هذه الشركات ومصرف لبنان.
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وعلى اثر الاشكال، غاب القيمون على الشركات المستوردة للنفط عن السمع  من دون اعطاء اي تبريرات لاصحاب شاحنات النقل المنتظرة امامها.

ومن المتوقع ان تؤدي هذه الخطوة الى شح في مادتي البنزين والمازوت.
 
 

لبنان

خاص

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