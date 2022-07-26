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لبنان

وزير الإعلام تفقد منشآت ايطو التي دمرتها إسرائيل ضمن جهود الاستفادة من املاك الوزارة و تأمين عائدات مالية

Lebanon 24
26-07-2022 | 09:56
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تفقد  وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري يرافقه رئيس بلدية ايطو جوزيف طراد و أعضاء المجلس البلدي ومستشاري الوزير العميد انطوان المكاري ومصباح العلي مبنى الاذاعة اللبنانية في بلدة ايطو قضاء زغرتا، في اطار جولة يقوم بها على الاراضي التابعة لوزارة الاعلام تمهيداً للعمل على استثمارها بما يعود بالفائدة على الوزارة. 
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اثر جولة في ارجاء المبنى الذي تعرض لاضرار جسيمة جراء القصف اسرائيلي في عدوان تموز ٢٠٠٦، قال المكاري "نزور اليوم مبنى الاذاعة والذي تعرض لقصف صاروخي من قبل العدو الاسرائيلي ابان حرب تموز ٢٠٠٦ ما ادى الى تدميره. هذا العدو الذي لم يفرق بين منطقة واخرى وقصف معظم لبنان". واضاف "سنحاول جاهدين الاستفادة من الابنية والاملاك العائدة لوزارة الاعلام من اجل تأمين عائدات مادية. كما ان الموقع الذي يحتوي على اعمدة ارسال للشركات المشغلة للشبكة الخليوية، يمكن ان يكون محط استثمار مشترك مع وزارة الاتصالات". علماً ان العقار الذي يتواجد عليه مبنى الاذاعة اللبنانية يمتد على مساحة قدرها ١٠،٠٠٠ متر مربع. 
من جهته، نوّه رئيس البلدية جوزيف طراد بجهود" ابن المنطقة "وزير الإعلام لناحية زيارة المنشآت على تلة ايطو، وهي معلم اساسي وحيوي ويتمتع بموقع جغرافي مميز حيث يكشف على ارجاء الشمال كافة، كما طالب طراد الوزير المكاري إعادة تأهيل محطة التلفزيون في ايطو واستخدامها في مجالات مختلفة.
يذكر ان زيارة المكاري الى مبنى الاذاعة قد تزامنت مع  الذكرى ال ٥١ لاستشهاد قائد الجيش العماد جان نجيم حيث تحطمت الطوافة التي كانت تقله في تلك المنطقة، حيث اشار الوزير  الى ان "تلفزيون لبنان يعمل على تحضير فيديو لهذه المناسبة يروي سيرة الراحل، منوهاً بمزاياه".
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