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لبنان

علوي استقبل فرنجية وبحث في المستجدات السياسية

Lebanon 24
26-07-2022 | 10:25
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استقبل الدكتور ياسر علوي سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، النائب طوني فرنجية، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية واستحقاقات الفترة القادمة.
 
 
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ياسر علوي

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