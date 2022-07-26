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لبنان

العثور على جثة طفل مقابل شاطىء طبرجا... إليكم تفاصيل ما جرى هناك (صور)

Lebanon 24
26-07-2022 | 10:46
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اثناء تنفيذ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري عمليات تدريب على مهمات الإغاثة مقابل شاطئ طبرجا، عثروا صدفة على جثة فتى سوري الجنسية في الثانية عشرة من العمر تطفو على بعد ١٠٠ متر عن الشاطئ، فعملوا على الفور على انتشال الجثة ونقلها الى مرفأ جونية. 
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وقد تم استدعاء ذوي الطفل الغريق والاجهزة الامنية المختصة والطبيب الشرعي. وعقب إتمام الاجراءات القانونية اللازمة تم نقل الجثة بواسطة سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني الى مستشفى سيدة لبنان في جونية.
والجدير بالذكر أن الفتى كان مفقوداً وقد أبلغ ذويه عن فقدانه بعيد اتجاهه الى البحر.
 
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