تصريحٌ مهم عن الأجور والرواتب.. هذا ما قاله وزير المال

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن بدل الانتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل للحضور للموظفين والعاملين في القطاع العام، الذي سيُعطى الى جانب الراتب الإضافي والمساعدة الاجتماعية ورفع بدل الأجور، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً.

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ووصف الخليل في دردشة مع عدد من الصحفيين، في مكتبه في الوزارة، المخصصات المالية الإضافية التي تعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة، بالملحة والطارئة وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد وأبرزها، تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه.

ولفت إلى أن "عدم تفعيل العمل الإداري يشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، وبالتالي تتهدّد إستمرارية تأمين الرواتب والأجور".