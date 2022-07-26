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لبنان

برّي يحذر من مشكلة ترتبط بـ"الدولار".. إليكم ما قاله أمام النواب

Lebanon 24
26-07-2022 | 12:08
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أفادت قناة الـ"أم تي في" أن اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة ٢ من قانون تنظيم الموازنة المدرسية قد سقط.
 
وتعليقاً على الموضوع، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: "اذا مر الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة".
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بري

مجلس النواب

الموازنة المدرسية

الدولار

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