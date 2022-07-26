برّي يحذر من مشكلة ترتبط بـ"الدولار".. إليكم ما قاله أمام النواب

أفادت قناة الـ"أم تي في" أن اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة ٢ من قانون تنظيم الموازنة المدرسية قد سقط.

وتعليقاً على الموضوع، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: "اذا مر الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة".