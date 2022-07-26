أقدم على العديد من عمليات السرقة في بعلبك وجوارها... وهذا كان مصيره

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، تمكّنت دورية من مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 20-7-2022 من توقيف أحد المطلوبين، ويدعى:ه. ع. (مواليد عام 2003، لبناني)المطلوب بجرم سرقة وسلب بقوة السلاح.بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات سرقة من ضمنها منازل، ومصاغ ذهبية، ومولدات كهربائية، ومبالغ مالية في منطقة بعلبك وجوارها، بالاشتراك مع آخرين من بينهم المدعو:ا. ب. (من مواليد عام 2003، لبناني)الذي جرى توقيفه. وبالتحقيق معه، اعترف أيضًا بما نسب إليه.أجري المقتضى القانوني بحقهما، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين بإشراف القضاء المختص.