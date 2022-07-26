جديد "دولار صيرفة".. كم بلغ اليوم؟

أعلن مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، أنّ حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ 43 مليون دولار بمعدل 25600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



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وأضاف بيان المصرف المركزي: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".