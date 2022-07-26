ما هو موقف "حزب الله" من حضور السفيرة الأميركية الجلسة التشريعية؟

أثار حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا في مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية، اليوم، تساؤلات بين المراقبين عن مدى شرعية هذا الأمر.

مع هذا، فإنّ الأنظار اتجهت إلى موقف نواب "حزب الله" من هذا الحضور خصوصاً أن بعض الجهات اعتبرته تدخلاً بالمؤسسات الدستورية وبجلسة تشريعية غير علنية أصلاً.

Advertisement

أحد نواب "حزب الله" قال في مجلس النواب إنه "لم يكونوا على علمٍ بحضور السفيرة، وقد تمت إفادتهم بهذا الأمر في المجلس".

اللافت أيضاً أن قناة "المنار" انتقدت حضور شيا للجلسة، فقالت في مقدمة نشرتها المسائية، اليوم الثلاثاء: "في بيت التشريع اللبناني كانت المباراة اليوم، ولدقة النتيجة المرجوة حضرت مدربة فريق السياديين للاشراف بنفسها، فكانت السفيرة الاميركية دوروثي شيا تراقب عبر مدرجات القاعة العامة في مجلس النواب مناقشة اربعين بندا في بلد السيادة والحرية والاستقلال".