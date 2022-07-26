مليارات ستدخل خزينة الدولة بطريقة بسيطة.. أحد الوزراء يكشفها

أكد وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في تصريح عبر قناة الـ"MTV" أنّه "بإمكان الدولة الحصول على الإيرادات من دون المساس بجيوب المواطنين"، وقال: "هناك مشاريع قوانين أقرّت تسمح لنا بالحصول على الدولارات من دون أن نزيد ليرة واحدة على المواطن، وهنا يكمُن الإنجاز".

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وأردف: "ما تبيّن هو أنّ لبنان ليس بلداً مفلساً بل هو يعيش ضائقة مالية، وبالتنظيم يمكن أن نحصل على إيرادات للخزينة عبر الوزارات".