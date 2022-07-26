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لبنان

مليارات ستدخل خزينة الدولة بطريقة بسيطة.. أحد الوزراء يكشفها

Lebanon 24
26-07-2022 | 13:23
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أكد وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في تصريح عبر قناة الـ"MTV" أنّه "بإمكان الدولة الحصول على الإيرادات من دون المساس بجيوب المواطنين"، وقال: "هناك مشاريع قوانين أقرّت تسمح لنا بالحصول على الدولارات من دون أن نزيد ليرة واحدة على المواطن، وهنا يكمُن الإنجاز".
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وأردف: "ما تبيّن هو أنّ لبنان ليس بلداً مفلساً بل هو يعيش ضائقة مالية، وبالتنظيم يمكن أن نحصل على إيرادات للخزينة عبر الوزارات".
وفي حديث آخر عبر قناة "الجديد"، قال حمية: "الشركات تتقاضى بالدولار وتعطي الدولة بالليرة وما نقوله اليوم هو "اللي عم ياخد بالدولار يعطي بالدولار"، وهذا القرار يعطي مبلغ 10 مليار للخزينة العامة وهو تغطي رواتب القطاع العام".
 
 
 
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