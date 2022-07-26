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لبنان

مشادّة كلامية حادّة.. إشكال بين بولا يعقوبيان وعلي حسن خليل

Lebanon 24
26-07-2022 | 13:55
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أفادت قناة "الجديد" عن مشادة كلامية حصلت في مجلس النواب على خلفية احتساب الأصوات على حماية الاهراءات، حيث اتهمت النائبة بولا يعقوبيان المجلس بالتزوير، فيما رد النائب علي حسن خليل عليها بصوت مرتفع قائلا: "قولي أن هناك خطأ او احتساب غير صحيح، ولكن من غير مقبول اتهام المجلس بالتزوير".
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