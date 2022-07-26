بري يرفع الجلسة التشريعية بعد إشكال يعقوبيان - خليل.. ماذا عن بند إهراءات المرفأ؟

رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة التشريعية، مساء اليوم، بعد تجدد الإشكال داخل المجلس حول إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت.



Advertisement بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبحضور النائب وضاح الصادق، أنه وبعد المراجعة لعملية التصويت بكل بهدوء وبحضور ممثلين عن مختلف الاطراف، تبين أن عملية احتساب الاصوات كما أعلنها برّي صحيحة، وقد جاءت 41 صوتاً مع إحالة اقتراح القانون الى اللجان، و38 مع السير بصفة العجلة. وحصلت مشادة كلامية بين النائب بولا يعقوبيان والنائب علي حسن خليل، اتهمت فيها يعقوبيان المجلس بتزوير التصويت، فيما رد حسن خليل عليها بصوت مرتفع قائلاً: "قولي أن هناك خطأ او احتساب غير صحيح، ولكن من غير مقبول اتهام المجلس بالتزوير".بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبحضور النائب وضاح الصادق، أنه وبعد المراجعة لعملية التصويت بكل بهدوء وبحضور ممثلين عن مختلف الاطراف، تبين أن عملية احتساب الاصوات كما أعلنها برّي صحيحة، وقد جاءت 41 صوتاً مع إحالة اقتراح القانون الى اللجان، و38 مع السير بصفة العجلة.

وكان مجلس النواب قد إستأنف عند الساعة السادسة من مساء اليوم، جلسته التشريعية وذلك لاستكمال إقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال.