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لبنان

تسعيرة المولدات الجديدة بالأرقام.. هذا ستُصبح قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2022 | 15:19
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قالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" إنّ "مؤشر تسعيرة الكيلوواط لهذا الشهر يُظهر بروز انخفاضٍ جديد بسبب التراجع الكبير في سعر صفيحة المازوت".
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ورجّحت المصادر أنّ "التسعيرة الجديدة قد تنخفض لتصبح بين 13000 و 13500 ليرة لبنانية أو ما دون، مع إمكانية الحفاظ على سعر المقطوعة كما هو تبعاً للمناطق". 

مع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ المسار التنازلي لسعر المازوت سيترك أثراً إيجابياً على التغذية من المولدات"، وقالت: "كلما انخفض سعر المازوت كلما استطاع المواطن أن يحظى بتغذية إضافية وبتكلفة أقل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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