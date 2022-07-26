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لبنان

على أنغام "القيثارة".. "مهرجانات بيبلوس" تشهد أمسية موسيقيّة رائعة (صور)

Lebanon 24
26-07-2022 | 15:28
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شهدت مهرجانات بيبلوس الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، إحياء أمسية موسيقية في كنيسة مار يوحنا مرقس الأثرية في جبيل.
 
وتضمّن برنامج الأمسية عزفاً على آلة القيثارة للآنسة سيسيل بورغ، ومعزوفات للملحن وعازف البيانو بطرس بصبوص، ناجي عون على الكمنجة، ليلي كنج على الشيلو، الان عون على الباص، سيمون بصبوص على الغيتار، إضافة الى مقطوعات بأداء المغنية سيسيل بورغ من الموسيقى الكلاسيكية.
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وحضر الأمسية وزير السياحة وليد نصار، مطران جبيل ميشال عون، النائب زياد حواط، رئيس بلدية جبيل، قائمقام جبيل، عدد من السفراء والدبلوماسيين، أعضاء لجنة مهرجانات بيبلوس، مديرة تلفزيون لبنان، وحشد من متذوقي الموسيقى.
 
وبعد كلمة ترحيب من رئيس مهرجانات بيبلوس رافايل صفير، تم توزيع كتيب عن تاريخ كنيسة مار يوحنا مرقس جبيل، وتم الإعلان عن إمكانية تقديم أمسية ثانية تلبية لطلبات الجمهور.
يُشار إلى أنه جرى نقل الأمسية مباشرة على شاشة تلفزيون لبنان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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