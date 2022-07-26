جرحى بإشكال فردّي في صور

وقع إشكال فردي في مدينة صور عند طلعة البنك بالقرب من فرن الرشيد، ما أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وعلى الفور، عملت فرق الدفاع المدني - مركز صور على نقل أحدهم إلى المستشفى للمعالجة.