"قوى الأمن" توقف سارق سياراتٍ في الكويخات

أوقفت دورية من مفرزة حلبا القضائية المدعو "خ.ع" (لبناني الجنسية) من بلدة الكويخات بجرم سرقة سيارات.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد جرى ضبط مع الموقوف سيارة من نوع هيونداي توكسن تمت سرقتها صباح اليوم من منطقة الذوق.