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لبنان

"قوى الأمن" توقف سارق سياراتٍ في الكويخات

Lebanon 24
26-07-2022 | 15:43
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أوقفت دورية من مفرزة حلبا القضائية المدعو "خ.ع" (لبناني الجنسية) من بلدة الكويخات بجرم سرقة سيارات.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد جرى ضبط مع الموقوف سيارة من نوع هيونداي توكسن تمت سرقتها صباح اليوم من منطقة الذوق.
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