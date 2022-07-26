حادثٌ مروّع في صور.. سيارات تصطدم ببعضها البعض (صورة)

وقعَ حادث سير مروّع بين عدد من السيارات على طريق البرج الشمالي - البازورية (شرق صور) وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.



Advertisement وعلى الفور، عمِلت فرق الإسعاف على نقل جريح إلى المُستشفى لتلقي العلاج. وعلى الفور، عمِلت فرق الإسعاف على نقل جريح إلى المُستشفى لتلقي العلاج.