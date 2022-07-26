مقتل شخص وإحراق منازل.. التوتر يُسيطر على وادي خالد!

توفي الشاب خالد اليوسف متأثراً بجراحه، جراء الإشكال الذي وقع ظهر اليوم في منطقة حنيدر - وادي خالد / عكّار.

ووفقاً لمندوب "لبنان24" في الشمال، فقد أقدمت مجموعة من الشبان على حرق عدد من المنازل استنكاراً لوفاة اليوسف.