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لبنان

"هل تجرؤ؟".. وهاب يُواجه أحد الوزراء بمطلب لافت

Lebanon 24
26-07-2022 | 16:21
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في لبنان سبع مطاحن فقط . المطلوب من الوزير سلام إتخاذ قرار جريء بإعطاء تراخيص سريعة لمطاحن وأفران جديدة فتنتهي المهزلة. هل تجرؤ؟". 
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لبنان

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