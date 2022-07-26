"هل تجرؤ؟".. وهاب يُواجه أحد الوزراء بمطلب لافت

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في لبنان سبع مطاحن فقط . المطلوب من الوزير سلام إتخاذ قرار جريء بإعطاء تراخيص سريعة لمطاحن وأفران جديدة فتنتهي المهزلة. هل تجرؤ؟".

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