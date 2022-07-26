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لبنان

أميركا تلاحق 3 لبنانيين بتهمة تهريب أسلحة إلى لبنان.. من هم؟

Lebanon 24
26-07-2022 | 16:40
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إتّهمت وزارة العدل الأميركيّة 3 لبنانيّين بتهريب وشحن أسلحة نارية من كليفلاند الى لبنان.
 
وبحسب وثائق نشرتها الوزارة الأميركية، فإن اللبنانيين الـ3 هم جورج نخله عجلتوني، جان يوسف عيسى، ونخلة "مايك" نادر، وقد وجهت إلى نادر تهمة التهرب من ضريبة الدخل في لائحة اتهام منفصلة. 
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تجدر الإشارة إلى أنّ عجلتوني ونادر هما من البترون، ويسعى جهاز الـ"FBI" للحصول على معلومات إضافية لإلقاء القبض عليهما، علماً أنه جرى توقيف يوسف عيسى مؤخراً. 
 
 
 
 
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