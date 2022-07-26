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لبنان

حوار تلفزيوني رُتّب على عجل

Lebanon 24
26-07-2022 | 17:20
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تبيّن أن حواراً تلفزيونياً رُتّب على عجل، للردّ على قيادي حزبي رفيع، لإعتبارات بعضها داخلي، كما اتضح لاحقاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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